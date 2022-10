Sveriges regering vil forbyde PKK-aktiviteter på svensk jord

Sverige har fået en ny regering og med den en hårdere kurs over for den kurdiske bevægelse PKK, som landets nye udenrigsminister kalder en "terrororganisation".

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Tobias Billström, som er den nye udenrigsminister, lover samtidig et opgør med den tidligere svenske regerings "feministiske udenrigspolitik".

- Der kommer ikke noget nonsens fra den svenske regering, når det kommer til PKK. Vi støtter helhjertet op om en politik, som indebærer, at terrororganisationer ikke har ret til at drive virksomhed fra svensk territorium, siger Billström ifølge AP.

Artiklen fortsætter under annoncen

Finland og Sverige indgik tidligere på året en aftale med Tyrkiet. De to nordeuropæiske lande gav en række indrømmelser i deres politik om kurdiske bevægelser for at få Tyrkiets velsignelse til at blive medlem af forsvarsalliancen Nato.

De to lande forpligtede sig blandt andet på et samarbejde om at "bekæmpe terrorisme". Den svenske regering har ikke før nu sagt officielt, at det blandt andet er PKK, det drejer sig om.

Sveriges tidligere statsminister Magdalena Andersson overlevede med et snævert flertal et mistillidsvotum, da hun lovede det kurdiske riksdagsmedlem Amineh Kakabaveh at samarbejde med kurderne i Tyrkiet.

Det viste sig at være et problem for Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, som mistænker især Sverige for at være blevet et hellested for PKK-medlemmer og andre samarbejdsgrupper.

PKK er den væbnede gren af Det Kurdiske Arbejderparti. Organisationen er på både USA's og EU's liste over terrororganisationer.

Ud over at samarbejde med Tyrkiet i bekæmpelsen af organisationen lovede Sverige at tage stilling til Tyrkiets forestående anmodninger om udleveringer af "terrormistænkte".

Det har ifølge AP vanskeliggjort processen, fordi Tyrkiets terrorisme er defineret meget bredt i tyrkisk lovgivning - sandsynligvis fordi den så kan bruges mod præsident Erdogans politiske modstandere.

Og yderligere fordi Amnesty International har sået tvivl om, hvorvidt mistænkte kan udleveres til Tyrkiet uden risiko for, at de bliver tortureret. Hvis der er risiko for det, må Sverige ifølge svensk og international lovgivning ikke udlevere personerne.

Det svenske nyhedsbureau TT spurgte fredag Tobias Billström, om hvordan Sverige vil komme uden om Tyrkiets krav, hvis det drejer sig om udlevering af personer, der for eksempel kunne risikere tortur i Tyrkiet.

- Alfa og omega i disse sammenhænge er som altid diplomati, samtale og dialog for at få forståelse for hinanden og for vores respektive systemer.

- Sverige har et retssikkert og velfungerende system til at vurdere personer, der har indgivet asylansøgninger eller personer, der har begået kriminalitet på vores område, sagde han.

/ritzau/