Sveriges regering vil give skattelettelser for milliarder

I Sverige vil regeringen afsætte 11 milliarder svenske kroner - omkring 6,9 milliarder danske kroner - til skattelettelser til "almindelige lønmodtagere."

Det meddeler regeringen mandag på et pressemøde om landets budget for efteråret. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

- Nu vil vi sørge for, at de med lav- og middelindkomst får lov til at beholde mere efter skat, siger den svenske statsminister, Ulf Kristersson, på pressemødet.

Forslaget skal medføre, at skatten sænkes med 14.000 svenske kroner om året, knap 9000 danske, for en familie bestående af en politibetjent og en sygeplejerske, lyder det.

Artiklen fortsætter under annoncen

Samtidig vil en familie, hvor begge voksne går fra at være på sociale ydelser til at være i arbejde, opleve et fald i skat på 5600 svenske kroner. Det er omkring 3500 danske kroner.

Ifølge finansminister Elisabeth Svantesson har den høje inflation betydet, at flere sociale ydelser er blevet sat op. Men der er ikke sket det samme med lønningerne, fremhæver hun.

- Almindelige lønmodtagere har set deres realløn falde betydeligt og deres købekraft blive udhulet.

- Derfor mener vi, at det er rimeligt og rigtigt at sænke skatten for almindelige lønmodtagere, siger hun.

/ritzau/