Sveriges regering vil satse stort på atomkraft i fremtiden

Sveriges regering er klar til at ændre landets lovgivning for at kunne satse stort på atomkraft de kommende år.

Det siger den svenske klima- og miljøminister, Romina Pourmokhtari.

Tiltaget skal bidrage til at fordoble Sveriges elproduktion frem mod 2045.

- Regeringen ser gerne, at ny atomkraft fra svarende til mindst ti konventionelle reaktorer bliver taget i brug i løbet af 2030'erne og 2040'erne, siger Romina Pourmokhtari fra Liberalerna.

Artiklen fortsætter under annoncen

Sverige har i dag en miljølovgivning, der siger, at der maksimalt må være ti atomreaktorer i drift i landet. Den skal ændres, mener regeringen.

- De her begrænsninger står i vejen for et moderne syn på atomkraften, siger klima- og miljøministeren og fortsætter:

- Den svenske debat om atomkraft har de seneste årtier skadet landets udvikling af atomkraft, mens andre lande har udviklet teknikken.

Atomkraft er generelt en meget omdiskuteret energikilde.

På den ene side er det en miljøvenlig energiform, fordi det ikke belaster miljøet med CO2 og dermed ikke bidrager til global opvarmning. Den kræver heller ikke lige så meget plads som eksempelvis vind- og solenergi.

På den anden side genererer atomkraftværker radioaktivt affald. Det skader mennesker og naturen, hvis det ikke opbevares forsvarligt.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den svenske statsminister, Ulf Kristersson, meddelte allerede i januar på et pressemøde, at den svenske regering er klar til at satse på atomkraft.

- Nu ændrer vi lovgivningen, og det vil gøre det muligt at bygge flere reaktorer på flere steder, end det er muligt i dag, sagde statsministeren.

Planen er, at den nye lovgivning træder i kraft i løbet af næste år.

Det er relativt nyt, at der tales varmt om atomkraft i Sverige.

Ved en folkeafstemning i 1980 besluttede de svenske vælgere, at landets atomkraftværker gradvist skulle udfases.

/ritzau/TT