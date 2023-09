Sveriges rigspolitichef: Vi skal forhindre børn i at begå drab

- Det er terrorlignende voldshandlinger uden sidestykke, siger Sveriges rigspolitichef, Anders Thornberg, ved et pressemøde fredag i forbindelse med drøftelser om, hvordan militæret kan hjælpe politiet i dets arbejde mod de kriminelle bander.

- Det bliver fremover en hovedopgave for politiet og samfundet at forhindre børn i at begå drab, siger rigspolitichefen og tilføjer:

- Vi har en situation, hvor vi har børn, som selv kontakter de kriminelle netværk for at blive mordere.

Thornberg var sammen med en række ledende politifolk - deriblandt den nationale indsatsleder og Sveriges fungerende rigsadvokat. De lovede alle en øget indsat fra alle landets kriminalforebyggende organer.

- Vi skal slå hårdt ned, vi må følge banderne tæt og vi må arbejde hurtigt, understreger Thornberg.

/ritzau/TT