Sveriges S-leder får en ny statsministerchance

I Sverige får Socialdemokraternas nye leder, Magdalena Andersson, mandag en ny chance for at blive valgt som statsminister. Riksdagen er klokken 13.00 samledes til en ny statsministerafstemning.

Ved en statsministerafstemning den 24. november blev Magdalena Andersson valgt med den mindst mulige marginal. Ud af Riksdagens 349 medlemmer stemte 174 mod henne.

Dermed manglede der en stemme til, at hun havde et flertal imod sig, og Riksdagens formand, talmannen Andreas Norlén, kunne meddele, at en kvinde for første gang var blevet valgt til landets højeste politiske post.

Men ved 17-tiden samme dag blev hun nødt til at gå til talmannen og begære sin afsked, efter at Miljöpartiet havde forladt regeringen, da dens budget blev stemt ned.

Artiklen fortsætter under annoncen

Formelt var Stefan Löfven så fortsat statsminister i sin overgangsregering.

Men nu er Magdalena Andersson nomineret til statsministerposten for at lede en socialdemokratisk etpartiregering, og talmannen vurderer, at hun igen vil blive valgt med den samme minimale marginal.

Hun ventes derfor tirsdag at kunne præsentere sit regeringsprogram og sine ministre, hvorefter den valgte statsminister kan gå til kongen, så hendes regering kan tiltræde formelt. Det sker formentligt tirsdag eller onsdag.

Når dette er sket, er Magdalena Andersson Sveriges 34. statsminister - og den første kvinde på posten.

Miljöpartiet, der dannede regering sammen med Socialdemokraterna, trådte ud af regeringen i protest mod, at den borgerlige opposition havde fået flertal for dens egen finanslov.

I Sverige vil en ny regering kun sidde til september næste år. Der er faste terminer for valg i Sverige: Hvert fjerde år i september, uanset om en regering er kommet til efter et valg i utide.

/ritzau/TT