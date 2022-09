Sveriges statsminister åbner for deltagelse i regering

Sveriges statsminister, Magdalena Andersson, har indgivet sin afskedsbegæring til Riksdagens formand, Andreas Norlén.

Men hun fortsætter som fungerende socialdemokratisk statsminister, indtil der er udpeget en ny statsminister. Favoritten er den konservative leder for partiet Moderaterna, Ulf Kristersson.

Men helt udelukke at hun er en del af den næste regering, vil hun ikke.

Hun holder en dør på klem, hvis Moderaterna skulle være interesseret i et samarbejde, der rækker hen over midten.

- Jeg har meddelt talmannen, at hvis Moderaterna skulle komme på andre tanker og ikke vil samarbejde med Sverigedemokraterna, så står min dør åben, siger Magdalena Andersson ifølge Aftonbladet.

Den borgerlige blok blev onsdag aften erklæret som vinder af søndagens valg med 176 mandater mod 173.

Norlén vil bruge torsdagen på at mødes med partierne. Riksdagens formand omtales på svensk som talmannen.

Først da vil han efter alt at dømme bede den konservative leder for Moderaterna, Ulf Kristersson, om at gøre forsøget på at samle en ny borgerlig regering.

Det mest sandsynlige lige nu er, at Ulf Kristersson vil danne en borgerlig regering med støtte fra Sverigedemokraterna. Det indvandrerkritiske parti blev det største borgerlige parti ved valget.

Men Magdalena Andersson ser også andre muligheder.

Hun vil ikke svare på, hvordan hun forestiller sig, at et samarbejde med Moderaterna skal foregå.

- Det er noget, man så skulle diskutere med andre partier. Svensk politik behøver færre bindinger og flere åbninger.

- Jeg er klar til at samarbejde med alle partier undtagen Sverigedemokraterna. Det sagde jeg før valget, og det siger jeg nu. Men det er Ulf Kristersson, som har valgt at binde sig hårdt til Sverigedemokraterna, siger hun.

Hun bliver spurgt, om hun forestiller sig at regere sammen med Moderaterna med Ulf Kristersson som statsminister.

- Det skulle nok være temmelig meget anderledes, svarer hun og minder om, at Socialdemokraterna fortsat er det største parti i Sverige.

/ritzau/