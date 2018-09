Sveriges statsminister går af – og håber på comeback

Statsminister Stefan Löfvens rød-grønne regering blev som ventet væltet i Rigsdagen i morges. De borgerliges splittelse i spørgsmålet om Sverigedemokraterne giver dog næring til Löfvens forhåbninger om tilbagekomst

Sveriges socialdemokratiske statsminister, Stefan Löfven, kan i dag både græmme sig og glæde sig, efter at han tidligere på dagen blev væltet af et flertal i Rigsdagen. De borgerliges splittelse gøder nemlig chancerne for, at han får en ny mandatperiode på trods af nederlaget.

De borgerlige skal nu højst sandsynligt forsøge at danne regering, og den opgave vil prikke til de interne splittelser i det altoverskyggende spørgsmål om udelukkelsen af Sverigedemokraterne (SD). Og det kan skabe fornyet tro på den rød-grønne koalition.

Stefan Löfven tabte som forventet morgenens afstemning med 142 stemmer mod den borgerlige alliance og SD’s i alt 204 stemmer.

”Vi gør nu det, vi har sagt, at vi ville gøre. Vi siger nej til Stefan Löfven, for at man skal starte arbejdet med at forme en handlekraftig regering,” sagde det borgerlige Centerpartiets leder, Annie Lööf, kort før afstemningen til Svenska Dagbladet.

Hun har lovet sine vælgere at vælte Stefan Löfven, men det store problem for hende og resten af de borgerlige er, at de får særdeles svært ved at leve op til løftet om at danne en regering. Annie Lööfs Centerpartiet og det andet lille borgerlige parti Liberalerne har samstemmende mejslet fast, at der kun kan blive tale om en borgerlig regering, hvis det bliver med opbakning fra Socialdemokraterne, hvilket virker ganske urealistisk.

Socialdemokraterne og resten af venstrefløjen har 144 mandater, den borgerlige alliance 143 og Sverigedemokraterne 62 mandater.

Når de borgerlige politikere forsøger at få det til at se ud som om, at der er mulighed for at danne regering med Socialdemokraternes billigelse, virker de som mus fanget i labyrint, der forsøger at finde flere udveje, end der rent faktisk er. Socialdemokraterne har nemlig udelukket muligheden for, at det skulle støtte en borgerlig statsminister, og dørene til ministerkontorerne er dermed højest sandsynligt lukket, så længe man ikke vil røre SD med en ildtang.

Stefan Löfven fortsætter efter afstemningen som midlertidig statsminister, og hans muligheder for at få fire år til synes kun gavnet af, at sprækkerne blandt de borgerlige nu for alvor vil blive testet af regeringsforhandlingerne.

”Med mindre samtlige borgerlige partier er klar til at svigte deres løfter om ikke at give SD indflydelse, så er en såkaldt allianceregering (borgerlig, red.) faktisk uvirkelig med den nuværende mandatfordeling,” sagde statsministeren på et pressemøde efter afstemningen i morges.

Löfven håber, at de små borgerlige partier på et tidspunkt bryder ud af alliancen og støtter ham, og hans håb må have fået næring af, at Annie Lööf her til morgen igen slog fast, at hun kun vil danne en borgerlig regering, hvis den er støttet af netop Socialdemokraterne.

For at Löfven skal overbevise Lööf, kræver det dog, at hun over for vælgerne kan forsvare et skifte. Ingen ved, hvor langt Annie Lööf vil trække kaosset, før hun muligvis træder frem og siger, at hun desværre må indse, at det ikke kan lade sig gøre at danne en borgerlige regering uden SD’s støtte. Det kan derfor ende med et nyvalg og måneders usikkerhed, før en slagkraftig regering kan trække i arbejdstøjet.

Mange kommentatorer har indtil nu spået, at det største borgerlige parti, Moderaternes formand, Ulf Kristersson, ender som statsminister. Hans parti har tidligere flirtet med SD, og derfor kan det meget vel være, at de borgerlige knækker over i to. Eller at han fremsætter et forslag til en borgerlige regering, som Sverigedemokraterne slipper igennem, og som Centerpartiet og Liberalerne mere eller mindre modvilligt ender som en del af.

Sverigedemokraterne kan som så mange gange før stå ude på sidelinjen og godte sig. For siden valget har de igen formået at omsætte deres mandater til konkret indflydelse. SD afgjorde i går, at det blev en borgerlig formand for Rigsdagen, og i dag lagde Jimmie Åkessons parti de afgørende stemmer til at fælde Löfven. Hvis ikke Lööf passer på, kan det næste blive, at Åkesson gør hende til minister.

”Hvor er alle de voksne i rummet? Ikke i Rigsdagen i hvert fald,” skriver Aftonbladets politiske kommentator, Lena Mellin, i et indlæg om den højspændte situation.