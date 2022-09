Sveriges statsminister Magdalena Andersson indkalder til pressemøde

Sveriges statsminister, Magdalena Andersson (S), har indkaldt til pressemøde onsdag klokken 19.20.

Det sker på et tidspunkt, hvor optællingen efter det svenske valg i søndags er tæt på at være afsluttet.

Samtidig rapporterer TT, at den borgerlige blok under den sidste del af optællingen har øget sin føring.

Højrepartierne, under ledelse af formand for Moderaterna Ulf Kristersson, ser ud til at få 176 mandater mod 173 til den røde blok.

Ebba Busch, som er leder af Kristdemokraterna, skriver på sin Instagram, at "vi har et valgresultat, og det svenske folk har stemt for et magtskifte!"/ritzau/