Margot Wallström siger, at hun går som udenrigsminister for at kunne være mere sammen med sin familie.

Sveriges udenrigsminister, Margot Wallström, træder tilbage. Det har hun meddelt statsminister Stefan Löfven ifølge avisen Dagens Nyheter.

- Jeg gør det for at kunne være mere sammen med min mand, mine børn og mine børnebørn, forklarer Wallström.

