SVT er ikke velkommen til valgfest hos Sverigedemokraterna

Søndag går svenskerne til valg. Hos Sverigedemokraternas valgfest i Skellefteå bliver det uden tv-kanalen SVT.

Sverige går søndag til valg til Riksdagen, og her står det indvandringskritiske parti Sverigedemokraterna (SD) til stor fremgang og knap 20 procent af stemmerne.

Der er lagt op til SD-valgfester i hele landet. Også i Skellefteå i Västerbotten i den nordøstlige del af landet. Men her bliver det uden den svenske public service-tv-station SVT. Tv-stationen er således blevet udelukket fra partiets valgfest.

SD Västerbotten oplyser, at det er SVT's behandling af partileder Jimmie Åkesson under partilederdebatten på tv fredag aften, der er årsag til udelukkelsen.

Det rapporterer avisen Norran.

Efter debatten fredag aften tog SVT afstand fra udtalelser om indvandrere, som Åkesson kom med.

- Det betyder, at distriktet SD Västerbotten ikke har tillid til, at SVT kan rapportere fra vores valgfest, skriver partiet i en pressemeddelelse.

Sverigedemokraterna har krævet en undskyldning fra SVT, men hidtil forgæves. Det har fået partiet til at boykotte tv-stationen. Således har Jimmie Åkesson gjort det klart, at han ikke vil deltage i SVT's valgdækning søndag.

SVT tog fredag aften - meget usædvanligt - afstand fra en udtalelse fra Åkesson, om at indvandrere "ikke er svenskere" og ikke "passer ind i Sverige".

Ifølge SVT's divisionschef, Anne Lagercrantz, har tv-stationen dog ikke noget at undskylde for.

Hun henviser til den såkaldte demokratiparagraf i svensk presselovgivning, der siger, at programmer skal være præget af "den demokratiske styreforms grundidéer og princippet om alle menneskers lige værd".

Lørdag aften kom det frem, at SVT udskifter Eva Landahl som ansvarlig for tv-stationens valgprogrammer, så hun ikke er ansvarshavende søndag, hvor valget finder sted.

Sverigedemokraterna står til knap 20 procent af stemmerne.

Imens står Socialdemokraterna og dets støttepartier til at få omkring 40 procent af stemmerne, mens de fire partier i Alliansen ligger et par procentpoint under, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

/ritzau/