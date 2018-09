SVT og demokratiparagraffen

I SVT's sendetilladelse findes regler for publicering, som blandt andet siger følgende, skriver SVT på sin hjemmeside:

"Der findes en vigtig undtagelse fra kravet om upartiskhed. SVT og dets programledere, reportere med mere skal i sin programvirksomhed hævde den demokratiske styreforms grundidéer og princippet om alle menneskers lige værd og det enkelte menneskes frihed og værdighed (den såkaldte demokratibestemmelse i radio- og tv-loven). Bestemmelsen indebærer en pligt til at markere en afstandtagen fra eller at imødegå antidemokratiske udtalelser og at arbejde for at racefordomme, vold og brutalitet bekæmpes".

