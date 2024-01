Sydafrika anklager ved FN-domstol Israel for apartheid i Gaza

Sydafrika, der anklager Israel for folkemord i Gazastriben, siger i sit første indlæg ved Den Internationale Domstol (ICJ), at Israel udsætter palæstinenserne for apartheid.

FN-domstolen i Haag har torsdag formiddag indledt sagen, hvor Sydafrika kræver, at Israel øjeblikkeligt suspenderer sit militære angreb på Gazastriben.

Sydafrika mener, at Israel begår folkemord på palæstinenserne og vil i en senere omgang have Israel dømt ved domstolen.

- Sydafrika fremfører, at Israel har overskredet paragraf 2 i konventionen (om folkemord) ved at begå handlinger, der ligger inden for definitionen af folkemord, siger Adila Hassim, advokat ved Sydafrikas højesteret, i sit indlæg.

Det er en henvisning til Genèvekonventionen.

- Handlingerne viser et systematisk handlingsmønster, hvoraf folkemord kan udledes, siger hun.

Sydafrika og Israel vil over de næste to dage præsentere deres udlægning af sagen for FN-domstolen. Sydafrika lægger for torsdag. Fredag svarer Israel.

Domstolen ventes senere i januar at komme med sin afgørelse i spørgsmålet om at suspendere krigen i Gaza.

Derefter vil domstolen tage stilling til, om Israel har begået folkemord.

Ifølge Hamas, der kontrollerer Gaza, har over 23.000 mennesker mistet livet under den blodige israelske offensiv. Den blev indledt, efter at Hamas og sympatisører fra Gaza angreb Israel 7. oktober. Her dræbte de over 1200 mennesker. Flere end 240 personer blev taget som gidsler.

Sydafrikas præsident, Cyril Ramapahosa, sagde onsdag, at det er Sydafrikas traumatiske fortid, der har drevet landet til at gå til ICJ.

- Som et folk, der engang smagte den bitre frugt af fordrivelse, diskrimination, racisme og den statsdrevne vold, så er det klart for os, at vi vil stå på den rigtige side af historien, sagde han.

Indtil 1994 blev det store sorte flertal i Sydafrika frarøvet rettigheder og tvangsfordrevet af det hvide mindretal. Det skete under et regimente, der blev kendt som apartheid.

Sydafrikas advokater siger torsdag ved domstolen i Haag, at Israels handlinger og ødelæggelser i Gaza reelt kan føre til tvangsfordrivelsen af 2,3 millioner palæstinensere.

Det afviste Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, onsdag er målet. Men flere af hans højekstreme ministre mener, at det er ønskeligt.

Taber Israel sagerne ved Den Internationale Domstol - både om suspenderingen af kampene og anklagerne om folkemord - vil det et være et stort tilbageslag for regeringen i Jerusalem.

Domstolen er FN's øverste juridiske organ. De 15 dommere er udnævnt af FN's Sikkerhedsråd og Generalforsamlingen.

/ritzau/Reuters