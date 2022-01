Sydafrika begraver Desmond Tutu

I Sydafrika er begravelsen af Desmond Tutu, der var ærkebiskop og anti-apartheidikon, blevet indledt lørdag formiddag.

Han begraves fra St. George's Cathedral i Capetown.

Desmond Tutus kiste blev bragt ind i kirken tidligt torsdag, hvor det var muligt at besøge den i to dage.

Tutu, der modtog Nobels fredspris, døde 2. juledag, 90 år.

Begravelsen nytårsdag er arrangeret ud fra Tutus egne ønsker om en nedtonet ceremoni. Kun omkring 100 mennesker deltager i ceremonien, som streames over nettet.

Blandt deltagerne er præsident Cyril Ramaphosa, der ventes at holde tale.

Sydafrikas præsident Cyril Ramaphosa ankommer til begravelsen. Foto: Sumaya Hisham/Reuters/Ritzau Scanpix

Tutu var beundret i alle hjørner af det sydafrikanske samfund. Siden søndag har landet hyldet ham og hans liv på en lang række måder.

Dagligt har kirkeklokker kimet i Cape Town for at ære hans minde.

Taffelbjerget - Cape Towns karakteristiske vartegn - er også blevet badet i lilla lys. Det samme er byens rådhus.

Den farve kendetegner biskopperne i den anglikanske kirke, som er den gren af kristendommen, som Tutu tilhørte.

I byens anglikanske katedral - St. George's Cathedral - har der været åbent for, at sydafrikanerne kunne sige et personligt farvel til den mand, mange kaldte "Tata" - far.

Tutu blev berømt for sin ikkevoldelige modstand. Han fik i 1984 Nobels fredspris.

/ritzau/Reuters