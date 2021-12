Sydafrika dropper at opspore kontakter til coronasmittede

Sydafrika indstiller bestræbelserne på at opspore kontakter til personer smittet med coronavirus. Det sker, fordi myndighederne vurderer, at størstedelen af befolkningen allerede har været eksponeret for virusset.

Det oplyser landets sundhedsministerium.

Chef for ministeriet Sandile Buthelezi skriver i et cirkulære sendt rundt til embedsmænd sent torsdag, at regeringen nu skifter til en såkaldt afbødende strategi.

I denne strategi er der fokus på egenmonitorering, brug af mundbind og fysisk afstand mellem mennesker.

Sandile Buthelezi skriver, at "andelen af mennesker med en vis immunitet mod smitte og/eller vaccination er høj".

- Strategier, der går ud på at inddæmme smitten, er ikke længere passende. Afbødning er den eneste holdbare strategi. Dette gælder især i forhold til nyere og mere smitsomme varianter såsom omikron, skriver han i cirkulæret.

- Al kontaktopsporing vil blive stoppet med øjeblikkelig virkning, tilføjer han.

Ifølge Sandile Buthelezi vil der blive gjort undtagelser, hvis et smitteudbrud opdages i lukkede miljøer som eksempelvis fængsler og skoler. Det samme gælder, hvis der er tale om et "alvorligt" smitteudbrud.

Kontakter til smittede bliver fremover opfordret til at være opmærksomme på symptomer og først derefter få foretaget en test.

Derudover bør de undgå overfyldte steder, sørge for at bære mundbind og samtidig holde afstand til andre i mellem fem og syv dage.

Hvis en person udviser symptomer på covid-19 og bliver testet positiv, bør vedkommende isolere sig i ti dage. Efter de ti dage må personen genoptage sine aktiviteter som normalt uden krav om test, hvis vedkommende er kommet sig.

Sydafrika er registreret som det hårdest ramte land i Afrika med næsten 3,4 millioner bekræftede smittetilfælde og flere end 90.000 coronarelaterede dødsfald.

Der bor omkring 59 millioner mennesker i Sydafrika.

/ritzau/AFP