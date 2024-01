Sydafrika får ordet og anklager Israel for folkedrab

Sydafrika får ordet, når Den Internationale Domstol (ICJ) i den hollandske by Haag torsdag formiddag slår dørene op til første retsmøde i sagen, hvor Israel er blevet anklaget for med sine angreb i Gazastriben at bryde konventionen om folkedrab.

Det fremgår af ICJ's kalender.

Torsdag er første retsmøde i sagen, og fordi det er Sydafrika, som har rettet anklage mod Israel, får det afrikanske land som det første mulighed for at tale dets sag.

Sagen starter klokken 10 om formiddagen dansk tid.

Artiklen fortsætter under annoncen

Israel får mulighed for at tale sin sag dagen efter klokken 10 om formiddagen.

Sydafrika har beskyldt Israel for med sine angreb i Gazastriben at bryde FN-konventionen om folkedrab.

Israel har kaldt hele sagen absurd og beskyldt den sydafrikanske regering for at lege djævlens advokat for den væbnede palæstinensiske gruppe Hamas, som Israel bekriger i striben.

Både Israel og Sydafrika er medunderskrivere på FN's konvention om folkedrab.

Konventionen definerer et folkedrab som "handlinger, der begås i den hensigt helt eller delvis at ødelægge en national, etnologisk, racemæssig eller religiøs gruppe".

Angrebene, i den grad som de ses nu, er startet efter 7. oktober.

Det var den dag, hvor Hamas brød ind over grænsen til Israel og ifølge israelske myndigheder dræbte cirka 1200 personer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Flere hundrede blev bragt tilbage til Gazastriben som gidsler.

Israel svarede, at det ville bekrige bevægelsen, indtil den var pure udraderet.

Siden har landet jævnet en stor del af Gazastriben med jorden i kampen mod Hamas.

Ifølge sundhedsmyndighederne i striben, som er under Hamas' politiske bureaus kontrol, har flere end 23.000 mennesker mistet livet i angrebene.

Tæt på samtlige af områdets 2,3 millioner indbyggere er blevet fordrevet fra deres hjem.

Egypten og Israel kontrollerer samtlige af Gazastribens grænseovergange, og det er kun i meget begrænset grad muligt at forlade området, hvis man ikke har et udenlandsk pas.

/ritzau/Reuters