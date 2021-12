Sydafrika forbereder sig på nye indlæggelser under Omikron-bølge

Sydafrikanske myndigheder er i gang med at forberede landets hospitaler på ekstra indlæggelser, i takt med at den nye coronavariant Omikron får bedre fat.

Det siger landets præsident Cyril Ramaphosa mandag.

Omikron-varianten blev første gang opdaget i det sydlige Afrika i begyndelsen af november. Siden har den sendt verdens regeringer i alarmberedskab, da myndigheder over hele kloden frygter en ny bølge af infektioner.

Siden det første tilfælde af den nye coronavariant blev opdaget i Sydafrika den 14. november, er landets smittetal kun steget.

Fredag registrerede myndighederne over 16.000 nye smittetilfælde. Det er næsten en syvdobling i forhold til de 2300 smittede, der blev opdaget mandag.

Smittetal fra land til land kan dog variere, alt afhængig af hvordan og hvor mange myndighederne tester for virusset.

Cyril Ramaphosa oplyser i et ugentligt nyhedsbrev, at Omikron-varianten ser ud til at udgøre størstedelen af nye smittetilfælde i Sydafrikas ni provinser.

Præsidenten opfordrer i den forbindelse flere borgere til at lade sig vaccinere.

- Sydafrika har nu en tilstrækkelig forsyning af vacciner. Vaccinering er altafgørende, hvis vores økonomi skal komme sig, fordi når flere folk bliver vaccineret, så åbner det op for flere områder af økonomisk aktivitet, siger han.

Ramaphosa tilføjer, at regeringens coronaudvalg snart skal mødes for at diskutere den aktuelle situation. Her vil det også blive besluttet, om der er brug for nye restriktioner for at beskytte borgerne.

Forskere over hele verden kæmper i øjeblikket for at fastslå, om Omikron-varianten er mere smitsom end andre varianter.

Det vides heller ikke, om varianten fører til mere alvorlig sygdom, eller om den er mere modstandsdygtig over for vacciner.

Indledende udmeldinger fra læger og eksperter i Sydafrika er dog opmuntrende. Fra dem forlyder det, at de fleste infektioner med varianten er relativt milde.

- Vi holder skarpt øje med infektionsraten og antallet af indlæggelser, siger Cyril Ramaphosa.

/ritzau/Reuters