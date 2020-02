Sydafrika jagter gerningsmænd bag stening af minearbejdere

87 personer er blevet afhørt, efter at ni personer blev fundet dræbt på gaden i udkanten af Johannesburg.

Ni illegale minearbejdere fra Lesotho er blevet stenet ihjel og fundet på gaden i udkanten den sydafrikanske storby Johannesburg.

Det oplyser Sydafrikas politi.

Politiet kalder drabene for en "barbarisk handling" og har iværksat en stor menneskejagt for at finde de skyldige. Det mistænkes at være rivaliserende arbejdere, der står bag fredagens angreb.

Ligene af de ni minearbejdere "blev fundet på gaderne i Matholeville" i udkanten af Johannesburg. En tiende person er derudover alvorligt såret.

- Vi fordømmer dette barbariske angreb, og vi anstrenger os til det yderste for at sørge for, at indbyggerne i Matholeville og Roodepoort kan føle sig sikre, siger den lokale politikommissær Elias Mawela ifølge britiske BBC.

- De mistænkte vil blive anholdt så hurtigt som muligt, og politiet stopper ikke, før de er fundet, lyder det.

Politiet har bragt 87 personer ind til afhøring i sagen.

De dræbte minearbejdere er såkaldte zama-zamas. Det betyder "dem, der prøver lykken" på zulu - et af Sydafrikas officielle sprog.

Tusindvis af zama-zamas arbejder i landet ifølge Sydafrikas menneskerettighedskommission.

Voldelige sammenstød mellem rivaliserende arbejdsgrupper er ikke usædvanlige i Sydafrika. Det skriver BBC og nyhedsbureauet AFP.

Sydafrika er et af verdens mest voldelige lande. Over 21.000 personer blev dræbt mellem april 2018 og marts 2019, viser tal fra regeringen.

Det svarer til 58 drab om dagen i gennemsnit.

