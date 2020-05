Sydafrika lemper på coronaregler og tillader alkohol

Sydafrika løsner op for nogle af verdens strengeste coronaregler. Men man må stadig ikke købe tobak.

Et alkoholforbud, der har været i kraft i Sydafrika under coronaudbruddet, er nu på vej til at blive ophævet.

Fra begyndelsen af juni vil det igen være tilladt for sydafrikanerne at indtage alkohol i deres hjem.

Det meddeler den sydafrikanske præsident, Cyril Ramaphosa, søndag.

Salg af alkohol vil dog kun finde sted under strikse regler og på visse tidspunkter, siger præsidenten i en tv-tale. Detaljerne vil han meddele senere.

Sydafrika indførte i slutningen af marts en lang række coronatiltag, der betragtes som nogle af de strengeste i verden.

Indbyggerne i Sydafrika havde indtil 1. maj ikke lov at forlade deres hjem for at få motion. De måtte kun gå ud for at købe mad og medicin.

Blandt andet er salg af alkohol og tobak forbudt.

Alkoholforbuddet er begrundet i, at man ønskede at undgå en stigning i volden. Øget vold kunne i værste fald medføre yderligere pres på de i forvejen belastede hospitaler.

Fra 1. juni lempes også et natligt udgangsforbud, der har været i kraft. Sydafrikanerne får også lov til at gå ud og motionere når som helst på døgnet.

Forsamlinger er fortsat forbudt, og såkaldte "højrisikoaktiviteter" som restauranter, barer og frisører skal stadig holde lukket.

Selv om der nu lempes lidt for salg af alkohol, er salget af tobak fortsat ikke tilladt, siger Ramaphosa. Han begrunder det med den generelle sundhedsrisiko ved at ryge.

Indtil videre har Sydafrika bekræftet lidt over 22.500 tilfælde af coronasmitte. 429 mennesker med coronasmitte er døde, viser en opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University.

/ritzau/