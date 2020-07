Sydafrika lukker ned om natten og forbyder salg af alkohol

Brat stigning i antallet af daglige coronatilfælde får Sydafrika til at genindføre natligt udgangsforbud.

Sydafrika genindfører natligt udgangsforbud og suspenderer salg af alkohol på grund af en stor stigning i antallet af personer, der er smittet med coronavirus.

Det meddeler landets præsident, Cyril Ramaphosa.

- Samtidig med at vi nærmer os infektionstoppen, er det helt afgørende, at vi ikke overbebyrder vores klinikker og hospitaler med alkoholrelaterede skader, der kunne være undgået, siger præsidenten i en tv-transmitteret tale.

Antallet af nye smittetilfælde er den seneste tid skudt i vejret med mindst 12.000 om dagen.

- Det presser vores ressourcer til det yderste, konstaterer Cyril Ramaphosa.

- For at sikre kapacitet på hospitaler har vi derfor besluttet med øjeblikkelig virkning at suspendere salg, udskænkning og distribution af alkohol.

Sydafrika er det hårdest ramte land i Afrika med over 272.000 bekræftede smittetilfælde og næsten 4100 coronarelaterede dødsfald.

/ritzau/AFP