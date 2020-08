Sydafrika passerer den halve million coronasmittede

Det seneste døgn er der registreret over 10.000 nye smittede i Sydafrika med covid-19.

Sydafrika har registreret over en halv million mennesker, der er eller har været smittet med covid-19.

Det oplyser landets sundhedsministerium.

- I dag (lørdag, red.) har Sydafrika overskredet den halve million, og den samlede total, der har fået bekræftet covid-19, er på 503.290, hedder det.

Sydafrika, der er Afrikas økonomisk mest udviklede land, konstaterer i sin opgørelse lørdag, at 10.107 senest er blevet syge med covid-19.

Det er fire måneder siden, at landet blev ramt af det første smittetilfælde med covid-19.

Ifølge Johns Hopkins University er Sydafrika det land på verdensplan med femteflest registrerede smittetilfælde. Der er flest tilfælde i USA efterfulgt af Brasilien, Indien og Rusland.

For det afrikanske kontinent som helhed er der meldt om knap en million registrerede smittede.

Eksperter vurderer dog, at der er store mørketal - altså at langt flere er smittede, uden at de blevet testet positive.

Det gælder også for Sydafrika, hvor der ifølge lokale forskere har været en stigning på 60 procent i antallet af dødsfald, der er noteret som naturlige årsager.

Det tyder på, at antallet af registrerede coronadødsfald er højere end de officielle tal. Sydafrika har registreret 8153 dødsfald med coronasmittede.

Sydafrika har indført et udgangsforbud i timerne mellem 22.00 og 04.00 om morgenen. Samtidig er salg af alkohol bandlyst.

Sydafrika besluttede i slutningen af juli at lukke skolerne i landet efter en stigning i smittetilfælde. Det skete, kort efter at de var blevet genåbnet efter flere måneders nedlukning.

/ritzau/Reuters