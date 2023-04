Sydafrika trækker i land efter farvel til krigsforbryderdomstol

Sydafrikas regerende parti, ANC (Den Afrikanske Nationalkongres), har sent tirsdag aften dansk tid gjort det helt klart, at landet ikke agter at trække sig fra Den Internationale Straffedomstol (ICC).

Det meddeler ANC i en pressemeddelelse, efter at landets præsident, Cyril Ramaphosa, under et pressemøde kort forinden havde sagt det modsatte.

- Præsidentskabet ønsker at fastslå, at Sydafrika forbliver underskriver på Rom-statuetten (juridisk fundament for ICC, red.) ... Denne afklaring følger efter en fejlagtig kommentar, som blev givet under et pressemøde af det regerende ANC-parti, skriver præsidentens kontor i en udtalelse.

Ramaphosas udtalelser faldt under et pressemøde tirsdag i kølvandet på et partimøde i ANC i weekenden.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

På partimødet blev krigsforbryderdomstolen drøftet, fordi den i marts udstedte en arrestordre på Ruslands præsident, Vladimir Putin, for krigsforbrydelser i forbindelse med krigen i Ukraine.

- Regeringspartiet, ANC, har truffet den beslutning, at det er fornuftigt at Sydafrika trækker sig fra ICC, mestendels på grund af den facon, som ICC har vist sig at håndtere sådanne problemer på, sagde Ramaphosa til de fremmødte journalister på pressemødet.

Meddelelsen fra Ramaphosa gav anledning til rynkede bryn, fordi landets parlament kun to dage forinden havde besluttet, at det ville sætte en stopper for en syv år lang proces med at trække sig fra ICC.

Den proces blev stoppet, fordi ANC tilbage i december havde besluttet sig for, at det var bedre for Sydafrika at forblive en del af ICC og i stedet prøve at ændre på institutionen indefra.

Spørgsmålet om ICC er højaktuelt i Sydafrika, fordi landet som en del af Brics-konferencen i august har inviteret Vladimir Putin til at deltage for Rusland.

Som medunderskriver af Rom-statuetten har Sydafrika ifølge nyhedsbureauet Reuters pligt til at udlevere Putin til krigsforbryderdomstolen, hvis han sætter sine ben på sydafrikansk jord.

Den russiske regering har sagt, at Putin endnu ikke har besluttet, om han vil deltage i Brics, som inkluderer Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika.

- Han (Vladimir Putin, red.) er blevet inviteret af præsident Ramaphosa, og Rusland har indikeret hans deltagelse, sagde Anil Sooklal, en sydafrikansk diplomat med ansvar for planlægningen af Brics.

