Sydafrikanere får to dage til at tage afsked med Tutu

I løbet af de kommende to dage vil sydafrikanerne få lov til at sige et sidste farvel til den afdøde tidligere ærkebiskop Desmond Tutu.

En simpel fyrretræskiste med Tutu er torsdag således ankommet til katedralen St. George's Cathedral i Cape Town.

Her vil den være placeret torsdag og fredag, og det vil være muligt at besøge katedralen mellem klokken 9 og 17 lokal tid.

Tutu vil herefter blive kremeret, og hans aske begraves på nytårsdag lørdag.

Hans kiste blev torsdag båret ind i St. George's Cathedral af seks præster, mens Tutus enke, Leah, gik langsomt bagved kisten.

Oprindeligt skulle Tutus kiste kun have været stillet frem en enkelt dag. Det er dog blevet forlænget til to dage på grund af frygt for, at der ville opstå for stor trængsel. Det siger præsten Gilmore Fry til nyhedsbureauet AFP.

Desmond Tutu døde den 26. december som 90-årig.

Siden da har Sydafrika hyldet og mindet ham på en lang række måder.

Blandt andet har kirkeklokkerne i St. George's Cathedral ringet i ti minutter midt på dagen hver dag, siden Tutu døde. Det fortsætter frem til fredag.

Cape Towns karakteristiske Taffelbjerget og byens rådhus er også blevet badet i lilla lys. Farven lilla kendetegner biskopperne i den anglikanske kirke.

Desmond Tutu var i årene 1986 til 1996 ærkebiskop i Cape Town og således overhoved for den anglikanske kirke i Sydafrika.

Han blev verdenskendt i 1980'erne som modstander af det sydafrikanske regime og apartheidsystemet. Hen blev kendt for sin ikkevoldelige modstand.

Han fik i 1984 Nobels fredspris netop for sit opgør med apartheidsystemet. I 1986 blev han Sydafrikas første sorte ærkebiskop.

Nelson Mandela udpegede ham i 1994 til at stå i spidsen for en kommission, der skulle kortlægge menneskerettighedskrænkelserne under apartheidstyret. Den var kendt som "Sandhedskommissionen".

Apartheid var et særligt styresystem, hvor sorte sydafrikanere blev gjort til andenrangsborgere i deres eget land. Det blev endeligt afskaffet i 1994.

/ritzau/AFP