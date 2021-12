Sydafrikansk bjerg bades i lilla lys indtil Tutus begravelse

Den afdøde tidligere ærkebiskop Desmond Tutu skal begraves lørdag den 1. januar i den sydafrikanske storby Cape Town.

Det oplyser Tutus fond søndag i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Begravelsen vil finde sted som afslutning på en ugelang sørgeperiode.

Fra søndag vil det kendte bjerg Taffelbjerget ved Cape Town samt byens rådhus hver aften blive badet i lilla lys til ære for det sydafrikanske ikon. Det skriver nyhedsbureauet Reuters og en række sydafrikanske medier.

- I aften klokken 20.00 og hver aften den næste uge vil Cape Town oplyse Taffelbjerget og rådhuset med lilla lys - farven, der er blevet så kendetegnende for ærkebiskoppen, siger Cape Towns borgmester, Geordin Hill-Lewis, ifølge det sydafrikanske medie The South African.

Desmond Tutu, der søndag døde som 90-årig, blev ofte set iført lilla, der kendetegner biskopperne i den anglikanske kirke.

Desmond Tutu var åerne 1986-1996 ærkebiskop i Cape Town og således overhoved for den anglikanske kirke i Sydafrika.

Han blev verdenskendt 1980'erne som modstander af det sydafrikanske regime og apartheidsystemet. Hen blev kendt for sin ikkevoldelige modstand.

Han fik i 1984 Nobels fredspris netop for sit opgør med apartheidsystemet. I 1986 blev han Sydafrikas første sorte ærkebiskop.

Nelson Mandela udpegede ham i 1994 til at lede en kommission, der skulle kortlægge menneskerettighedskrænkelserne under apartheidstyret. Den var kendt som "Sandhedskommissionen".

Apartheid var et særligt styresystem, hvor sorte sydafrikanere blev gjort til andenrangsborgere i deres eget land. Det blev endeligt afskaffet i 1994.

I Cape Town, hvor Tutu døde i sit hjem, var en blandet skare af sydafrikanere søndag mødt op for at hylde mindet om ikonet for antiapartheid.

Fra det meste af verden er det også strømmet ind med mindeord om den sydafrikanske kirkeleder og aktivists betydning i de seneste årtier.

