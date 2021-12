Sydafrikansk studie finder omikron mindre farligt

Et nyt sydafrikansk studie tyder på, at personer, som bliver smittet med den hurtigt-spredende omikronvariant, har større chancer for at klare sig gennem sygdommen covid-19 uden hospitalsbehandling end dem, der smittes med deltavarianten.

Studiet er udført på Det Nationale Institut for Overførbare Sygdomme, NICD, og større universiteter i landet.

Personerne bag undersøgelsen siger, at risikoen for hospitalsindlæggelse er omkring 80 procent lavere for dem, der smittes med omikron, og at risikoen for meget alvorlig sygdom blandt dem, der indlægges, er 30 procent lavere.

- Omikron opfører sig på en måde, som er mindre farlig, siger professor Cheryl Cohen fra NIC.

Artiklen fortsætter under annoncen

Folkene bag undersøgelsen tager dog flere forbehold og understreger, at der skal drages konklusioner med forsigtighed ud fra de foreliggende data.

Ifølge Statens Serum Institut kan man ikke sige, at omikron giver lavere risiko for indlæggelse end delta. Sådan lyder det fra direktør Henrik Ullum.

- Når man ser på de rå tal, så er der for de nysmittede med omikron lavere risiko for at blive indlagt end med delta.

- Men når man tager højde for, at det især er yngre og i høj grad vaccinerede, der er blevet smittet, så kan vi ikke konkludere, at omikron skulle give et mildere forløb, siger Henrik Ullum på et pressemøde onsdag.

Han fortæller, at man derfor i sine vurderinger og anbefalinger til politikerne må gå ud fra, at den i alvorlighed er på linje med delta.

- Vi bliver derfor nødt til at planlægge efter, at omikron er lige så slem som delta, siger Henrik Ullum.

/ritzau/