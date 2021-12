Sydafrikas ekspræsident får ordre til igen at gå i fængsel

Sydafrikas tidligere præsident Jacob Zuma skal atter fængsles, selv om han i september blev løsladt af helbredsmæssige grunde.

Det har en højere domstol, High Court, i Sydafrika afgjort. Her hedder det, at Zumas løsladelse skete på et ulovligt grundlag.

Den tidligere præsident er anklaget for omfattende korruption.

Zuma tog i juli hul på en 15 måneder lang fængselsstraf for at have udvist foragt for retten. Det gjorde han ved at udeblive fra behandlingen af en korruptionsanklage.

Men han blev 5. september igen løsladt på ordre fra en overordnet i fængselsvæsnet. High Court kalder onsdag den beslutning ulovlig.

Fængslingen af Zuma i juli udløste de mest voldsomme uroligheder i Sydafrika, siden apartheids kollaps i 1990'erne. Langt over 300 døde. Værst gik det til i Zumas provins Kwazulu-Natal.

Zuma har fået ordre til at møde op ved den retskommission, der undersøger de mange sager om korruption fra 2009 til 2018. Det var i den periode, at Zuma var landets præsident. Men han blev væk.

/ritzau/dpa