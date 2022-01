Sydafrikas parlament brænder og slår revner

En stor brand er søndag morgen brudt ud ved Sydafrikas parlament i millionbyen Cape Town. Det oplyser nyhedsbureauet AFP.

Brandfolk er til stede ved bygningen, hvor store flammer og en kæmpe søjle af røg kunne ses omkring klokken 05.30 lokal tid.

- Der er gået ild i taget, og Nationalforsamlingen (det ene af parlamentets to kamre, red.) brænder også, siger en talsmand for byens beredskab ifølge AFP.

- Branden er ikke under kontrol, og der er meldinger om revner i bygningen.

Billeder på sociale medier, der ikke er blevet verificeret af AFP, viser, hvordan flammer kommer ud af taget på parlamentet.

Der er endnu ingen indikationer på, hvad der har forårsaget branden.

De første rapporterer indikerer, at branden, der er på tredje etage, er startet i et kontorlokale, hvorfra den har spredt sig mod et motionsrum.

Det siger Jean-Pierre Smith, der er medlem af Cape Towns borgmesterudvalg med ansvar for tryghed og sikkerhed, ifølge Reuters.

Tv-billeder viser, at beredskabet er er på stedet. Ifølge Smith arbejder omkring 36 brandmænd på at slukke ilden.

Der er ikke umiddelbart klarhed over, om der er nogen i bygningen.

/ritzau/