Sydafrikas præsident er smittet med corona

Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa, er blevet konstateret smittet med coronavirus.

Det oplyser hans stab søndag aften.

Den positive test kommer, efter at Ramaphosa tidligere søndag deltog i den officielle mindehøjtidelighed for en af hans forgængere på posten, F.W. de Klerk.

De Klerk var den sidste præsident under apartheidtiden i Sydafrika og var med til at afskaffe systemet. Han døde for en måned siden.

Ramaphosa begyndte at føle sig utilpas, da han havde forladt mindehøjtideligheden i Cape Town.

Den 69-årige præsident har kun milde symptomer, lyder det i en meddelelse fra præsidentkontoret.

- Præsidenten er ved godt mod, men bliver tilset af den Sydafrikanske Militære Sundhedstjeneste.

Ramaphosa er færdigvaccineret. Han er også blev testet for smitte flere gange i den seneste tid, hvor han har været på besøg i fire andre afrikanske lande. Han fik taget en test, som var negativ, da han vendte hjem til Sydafrika onsdag, står der i meddelelsen fra hans stab.

Han er nu gået i isolation i Cape Town og har overdraget sine forpligtelser til vicepræsident David Mabuza for den kommende uge.

Hans stab opfordrer alle, der har været i kontakt med ham, til at være opmærksomme på, om de har symptomer, og selv blive testet.

/ritzau/Reuters