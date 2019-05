Mandelas arvtager er tålmodig som en grib

Efter 15 måneder som præsident har sydafrikanerne ved sidste uges valg belønnet Cyril Ramaphosa med nok en valgsejr til ANC. Afdøde Nelson Mandela ønskede ham som sin afløser, og 25 år efter apartheidstyret er Ramaphosa begyndt udluftningen i korruption og kleptokrati

Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa, er kendt for at være en meget tålmodig mand. Den 66-årige præsident er også både berømt og berygtet for at være en eminent forhandler, der kan fremstå utroligt overbevisende, når han kæmper for en sag.

Så vel tålmodigheden som overtalelsesevnerne får han brug for, hvis han på længere sigt skal lykkes med at indfri sine valgløfter om at forbedre landets svage økonomi og at gøre op med korruptionen 25 år efter det hvide apartheidstyres endeligt.