Sydafrikas præsident undgår krav om afgang på kongres

Præsident Jacob Zuma blev ikke konfronteret med krav om, at han skulle gå af på partikongres.

Stik i mod pressens spekulationer har de nyvalgte medlemmer i Den Afrikanske Nationalkongres (ANC) ikke erklæret mistillid til Sydafrikas præsident, Jacob Zuma, på en partikongres.

Det oplyser general Magashule, der er partisekretær i det regeringsbærende sydafrikanske parti.

Sydafrikanske lokale medier har ellers bagt op til et opgør mod Zuma på ANC's partikongres, der har fundet sted onsdag. Men dramaet er tilsyneladende udeblevet.

Ifølge Magashule har det eneste punkt på komitéens dagsorden været markeringen af partiets 106 års fødselsdag.

Rygterne om et partiopgør har svirret, efter at Zuma har lidt nederlag i en stor korruptionssag.

En forfatningsdomstol afgjorde kort før nytår, at det var et brud på forfatningen, at Zuma har fået sit hjem renoveret for over 100 millioner kroner på statens regning.

Ifølge dommen skal han ikke stilles for en rigsret, som oppositionen ønsker.

Men parlamentet kan iværksætte en proces, der kan føre til, at Zuma fjernes som præsident, lyder det i forfatningsdomstolens afgørelse.

Det kan ske, hvis to tredjedele af parlamentet stemmer for at afsætte Zuma.

Den 75-årige Zuma befinder sig i en svækket position efter ANC medlemmer på en kongres tidligere på måneden valgte vicepræsident Cyril Ramaphosa til formand for partiet.

Ramaphosa blev formand på et løfte om at gøre bekæmpelse af korruption til sin vigtigste opgave.

Det har startet spekulationer om, hvorvidt at Ramaphosa inden for kort tid vil forsøge at få Zuma afsat, så han selv kan være præsident frem til næste valg i 2019.

