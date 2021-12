Sydafrikas regering tror at toppen af omikronbølgen er nået

Den sydafrikanske regering tror, at toppen af smittebølgen med den nye omikronvariant er nået.

Derfor er det blevet besluttet at ophæve et nationalt udgangsforbud fra midnat til klokken 04.00 med øjeblikkelig virkning.

Det oplyser regeringen torsdag.

- Alle tegn peger på, at landet kan have passeret toppen af den fjerde smittebølge på et nationalt niveau, lyder det i en meddelelse efter et ministermøde torsdag.

I meddelelsen lyder det videre, at omikronvarianten har ført til færre hospitalsindlæggelser end tidligere smittebølger og en "marginal stigning i antallet af dødsfald", selv om den er yderst smitsom.

Det skriver BBC.

/ritzau/