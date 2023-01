Sydamerikanske naboer åbner vigtig grænsebro efter års strid

De sydamerikanske lande Venezuela og Colombia har på den første dag i det nye år genåbnet den sidste del af deres fælles grænse.

Det skriver nyhedsbureauerne AP og AFP.

Det er Tienditas-broen mellem Táchira i Venezuela og Norte de Santander i Colombia, der er åbnet efter at have været lukket i årevis.

Den 42 meter lange bro blev bygget for at lette trafikken på to andre broer mellem landene og for at styrke handelssamarbejdet.

Broen stod klar i 2016, men blev aldrig indviet, og i 2019 blev den blokeret.

Det skete, da Venezuelas leder, Nicolás Maduro, brød de diplomatiske bånd til Colombia. Årsagen var, at den daværende colombianske præsident, Ivan Duque, havde beskyldt Maduro for valgfusk i 2018.

Mange andre lande - herunder USA - mente ligeledes, at der havde været urent trav i valget og anerkendte ikke Maduros sejr.

I august 2022 mistede Maduro præsidentposten, og Colombia fik landets første venstreorienterede præsident, Gustavo Petro.

Petro har siden da forsøgt at forbedre forholdet mellem de to naboer.

Den 26. september sidste år fik lastbiler med varer lov til at køre over grænseovergange, som inden da havde været forbeholdt fodgængere.

Også lufttrafikken er blevet fuldt ud genetableret mellem landene.

Venezuela og Colombia ligger i den nordligste del af Sydamerika.

Landene deler en 2200 kilometer lang grænse, der er præget af væbnede grupper, der blandt andet kæmper om at sætte sig på narkomarkedet.

