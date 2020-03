Sydamerikas største land erklærer nødretstilstand

Brasilien har fredag erklæret, at landet er i nødretstilstand på grund af spredningen af coronavirus.

Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.

Det sker efter, at coronavirusset har fortsat sin spredning i landet. I øjeblikket er 11 personer døde, mens 904 er konstateret smittet med virusset.

Sent fredag aften godkendte senatet i Brasilien et katastrofedekret, der skal frigive økonomiske midler til staten for at tackle konsekvenserne af coronavirus.

Der blev stemt ved videokonference, da flere medlemmer af senatet er testet positiv for coronavirus.

Brasilien har allerede lukket næsten alle sine grænser til nabolandene for at forhindre spredningen af coronavirus.

Samtidig bliver Rio de Janeiros strande, heriblandt de berømte Copacabana og Ipanema, lukket for besøgende fra lørdag. Det samme gælder barer og restauranter.

Reglerne for de lukkede grænser gælder foreløbigt to uger frem.

/ritzau/dpa