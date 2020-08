Sydkorea anholder leder af sekt for stort virusudbrud

89-årige Lee Man-hee mistænkes for at tilbageholde viden, som myndighederne skulle bruge til smitteopsporing.

Sydkoreanske myndigheder har lørdag anholdt lederen af en religiøs sekt, der knytter sig til landets største udbrud af coronavirus.

Der er tale om den 89-årige religiøse leder Lee Man-hee. Han står i spidsen for Jesuskirken Shincheonji i den sydlige by Daegu.

Den kristne sekt forbindes til mere end 5200 smittetilfælde med coronavirus, hvilket svarer til 36 procent af alle tilfælde i Sydkorea.

Lee Man-hee er mistænkt for at have tilbageholdt vigtig information fra myndighederne i forhold til smitteopsporing og for at have begået flere andre lovbrud.

Anklagere hævder, at 89-årige Lee Man-hee har samarbejdet med andre sektledere om at tilbageholde information for myndighederne, da udbruddet var på sit højeste.

Ifølge anklagere har Lee skjult detaljer om kirkens medlemmer og deres mødesteder, mens myndighederne forsøgte at opspore smittekæder derfra.

Det skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Den religiøse leder har sagt, at coronavirusset er "djævlens værk", der er sat i verden for at stoppe sektens vækst.

/ritzau/Reuters