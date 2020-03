Sydkorea erklærer krig mod coronavirus

Alle regeringskontorer vil opretholde et virusberedskab døgnet rundt i Sydkorea.

Sydkorea erklærer tirsdag "krig" mod coronavirus og sætter alle regeringskontorer i 24-timers alarmberedskab.

Imens nærmer antallet af smittede sig 5000 i Sydkorea, som er det land med flest smittetilfælde uden for Kina.

- Hele landet har påbegyndt en krig mod denne smitsomme sygdom, siger præsident Moon Jae-in.

I Sydkorea er smittetallet steget hurtigt de seneste dage, og en række begivenheder - heriblandt K-pop-koncerter og hele sportssæsoner - er blevet udskudt og aflyst.

Ferier i skoler og børnehaver er blevet forlænget med tre uger i hele landet.

Centralbanken har advaret om negativ vækst i første kvartal for landets økonomi, der er verdens 12. største. Epidemien vil gå ud over både forbrug og eksport, lyder det.

Moon har meddelt, at regeringen vil pumpe over 150 milliarder danske kroner ind i økonomien for at gøre noget ved den "alvorlige" situation.

Sydkorea bekræftede 477 nye coronatilfælde tirsdag og to nye dødsfald, hvilket bragte det samlede dødstal op på 28. Det meddeler landets center for sygdomskontrol og -forebyggelse.

Mere end halvdelen af tilfældene kan spores til Shincheonji-kirken, en hemmelighedsfuld religiøs gruppe.

/ritzau/AFP