Sydkorea finder Nordkoreas nedstyrtede overvågningssatellit

Det sydkoreanske militær har fundet vragresterne af den militære overvågningssatellit, som Nordkorea i maj forsøgte at sende ud i rummet.

Det oplyser militæret ifølge nyhedsbureauet Reuters til det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

I en artikel fra Yonhap lyder det fra det sydkoreanske militær, at satellitten "ikke kan finde anvendelse til militære formål".

- I denne operation er store dele af Nordkoreas overvågningssatellit og dens løfteraket blevet bjærget og analyseret på tæt hold af sydkoreanske og amerikanske eksperter, fortæller militæret.

Nordkorea forsøgte i slutningen af maj at sende en overvågningssatellit ud i rummet, men missionen gik i vasken, efter at løfteraketten mistede momentum og gjorde, at satellitten styrtede ned i havet.

/ritzau/