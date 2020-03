Sydkorea har laveste antal nye smittede siden krisens top

Antallet af nye coronatilfælde er dalet stabilt i Sydkorea, siden udbruddet var værst i landet 29. februar.

Sydkorea fortsætter en opmuntrende udvikling i antallet af nye coronatilfælde.

Således melder landet mandag, om det laveste antal nye smittede, siden virusudbruddet var værst i landet sidst i februar.

64 personer er mandag blevet bekræftet smittet. Det oplyser Sydkoreas center for sygdomskontrol og -forebyggelse. Til sammenligning lød antallet den 29. februar på 909 nye smittetilfælde.

De 64 tilfælde mandag markerer 12. dag i træk, hvor Sydkorea har registreret omkring 100 eller færre nye smittetilfælde.

Myndighederne opfordrer dog folk til fortsat at være på stikkerne. Årsagen er, at der fortsat vender smittede folk hjem til Sydkorea, og at der stadig er eksempler på mindre udbrud i eksempelvis plejehjem og kirker.

- Vi tillægger ikke tallene så meget værdi endnu, da der stadig er nogle udsving på trods af den nedadgående tendens.

- Vores højeste prioritet er at forebygge sporadisk smitte hos grupper og folk, der vender hjem, siger Yoon Tae-ho fra Sydkoreas sundhedsministerium.

/ritzau/Reuters