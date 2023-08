Sydkorea indsætter ekstra politi efter knivstikkerier

Sydkoreas præsident har fredag indsat ekstra betjente, og politiet har samtidig meddelt, at man ikke vil tøve med at bruge skydevåben.

Det sker, efter at landet har været ramt af tre knivstikkerier på to uger.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Præsidenten, Yoon Suk-yeol, udtaler i en pressemeddelelse, at tiltagene skal sørge for at styrke de sydkoreanske borgeres sikkerhed.

- Regeringen bliver nødt til at indsætte alt politi for at sikre, at offentligheden ikke føler sig utryg.

Antallet af betjente vil blive øget til det maksimale. Det oplyser Yoon Hee-keun, der er kommissær i det sydkoreanske politi, fredag til pressen.

- Vi vil indsætte alle slags politistyrker - herunder lokalt politi, urobetjente og politidetektiver, siger kommissæren.

Han tilføjer, at betjentene ikke vil "tøve med at bruge lovlige politimidler som skydevåben og strømpistoler" for at bekæmpe knivoverfald.

Det første af de tre nylige tilfælde af knivstikkerier skete 21. juli, hvor en person afgik ved døden, og yderligere tre blev såret.

Torsdag kørte en person i en bil ind i et fodgængerområde og angreb derefter flere mennesker med en kniv i et stormagasin.

Senest har der fredag været anmeldelser om et knivstikkeri mod en lærer i en by syd for hovedstaden Seoul.

Justitsministeriet i Sydkorea har ifølge AFP meddelt, at man arbejder på at indføre en livstidsstraf uden mulighed for prøveløsladelse som reaktion på de nylige voldsomme angreb.

Sydkorea er generelt anset som et sikkert land med en drabsrate på 1,3 drab per 100.000 indbygger. Verdensgennemsnittet ligger til sammenligning på 6 drab per 100.000 indbygger.

/ritzau/