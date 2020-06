Sydkorea kritiserer Boltons fremstilling af topmøder

Præsident Trumps tidligere sikkerhedsrådgiver bliver i Sydkorea beskyldt for at forvanske kendsgerninger.

Sydkoreas præsidentkontor beskylder mandag USA's tidligere nationale sikkerhedsrådgiver John Bolton for at forvanske kendsgerninger i sine fremstillinger af præsident Donalds Trumps strategi ved topmøder med Nordkorea.

I sin meget omtalte bog, som Bolton har skrevet om sin tid i Det Hvide Hus, bliver både Trump og Sydkoreas præsident kritiseret for deres håndtering af historiske topmøder med Nordkoreas Kim Jong-un.

Ifølge Sydkoreas nationale sikkerhedsrådgiver, Chung Eui Yong, er "en stor del af kendsgerningerne om topmødet forvrænget" i Boltons fremstilling i bogen "The Room Where It Happened".

Det er uklart, hvilke passager i Boltons meget opsigtsvækkende bog, som Chung præcist hentyder til.

- Men Boltons ensidige offentliggørelse af oplysninger fra lukkede møder, som er baseret på fortrolighed, skader diplomatiets grundlæggende principper, og de kan skade fremtidige forhandlinger meget alvorligt, skriver han.

Bolton giver ifølge Chung kun én vinkel på diskussionerne mellem Trump og Nordkoreas magthaver, Kim Jong-un, og Sydkoreas Moon Jae-in.

/ritzau/AFP