Sydkorea: Nordkorea har foretaget ny affyring

For anden gang inden for få dage har Nordkorea foretaget en form for affyring, siger Sydkoreas militær.

Nordkorea har affyret mindst ét "uidentificeret projektil", oplyser Sydkoreas militær ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Det er anden gang i løbet af fem dage, at der kommer meldinger om, at Nordkorea skyder projektiler afsted. Det er endnu uklart, præcis hvad der er blevet affyret.

- Nordkorea affyrede uidentificerede projektiler mod øst, meddeler den militære ledelse i Sydkorea ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi analyserer stadig, om det er et enkelt eller flere projektiler, oplyser en talsmand for den sydkoreanske stabschef til AFP.

Militæret havde ikke umiddelbart flere oplysninger om Nordkoreas affyring, der fandt sted torsdag eftermiddag lokal tid.

Det skete, få timer efter at den amerikanske udsending Stephen Biegun ankom til den sydkoreanske hovedstad, Seoul.

Her skal han drøfte med sydkoreanske embedsmænd, hvordan man kan komme videre i de fastlåste forhandlinger med Nordkorea om landets omstridte atomprogram.

Det er Bieguns første besøg i Seoul, siden topmødet i februar mellem USA's præsident, Donald Trump, og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, endte uden resultat.

Iagttagere har ifølge nyhedsbureauet AP sagt, at hvis Nordkorea begynder at affyre langtrækkende våben, kan det være et tegn på, at landet er ved at vende diplomatiet ryggen.

Lørdag foretog Nordkorea flere prøveaffyringer af forskellige raketter og missiler.

Onsdag beskrev nordkoreanske medier lørdagens prøveaffyringer som en almindelig defensiv militærøvelse.

