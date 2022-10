Sydkorea og USA svarer Nordkorea igen med fire missiler

Som svar på en missilaffyring fra Nordkorea tirsdag morgen har det sydkoreanske og amerikanske militær i fællesskab affyret fire jord-til-jord-missiler.

Missilerne blev affyret fra Sydkoreas østkyst ud over Det Japanske Hav.

Det oplyser Sydkoreas militær ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap natten til onsdag dansk tid.

Militæret oplyser videre, at missilerne er en reaktion på den seneste missilaffyring fra Nordkorea.

Tirsdag morgen lokal tid affyrede Nordkorea et ballistisk missil, der fløj over japansk territorie og tvang indbyggerne i to præfekturer til at søge dækning.

/ritzau/Reuters