Sydkorea opretter ministerium i forsøg på at hæve fødselsrate

Sydkoreas præsident, Yoon Suk-yeol, siger torsdag, at den sydkoreanske regerings forsøg på at forbedre befolkningens liv er kommet til kort.

Det sker under et pressemøde, som markerer præsidentens første to år i embedet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Yoon siger videre, at der bliver oprettet et nyt ministerium.

Ministeriet skal gøre noget ved landets rekordlave fødselsrate og hastigt aldrende samfund, som Yoon betegner som en "national nødsituation".

- Vi vil gøre brug af alle nationale evner til at få bugt med den lave fødselsrate, som kun kan betegnes som en national nødsituation, siger Yoon i åbningstalen ved pressemødet.

Pressemødet er det første i 21 måneder. Det kommer, efter at præsidentens parti Folkemagtspartiet led et stort nederlag ved en afstemning 10. april.

Det foranledigede præsidenten til at ændre sin ledelsesstil og politiske retning, for at beholde embedet. Yoon er end ikke halvvejs igennem sin præsidentperiode.

Oprettelsen af ministeriet kommer i kølvandet på, at fødselsraten tog et drastisk dyk i 2023, imens kvinder bekymrede sig om karriere og prisen på at få børn.

Sydkoreas fødselsrate var allerede dykket i 2023 til den laveste i verden.

Det gennemsnitlige antal forventede børn for en sydkoreansk kvinde er 0,72. Det er rekordlavt og faldt fra 0,78 i 2022. Det viser data fra Statistics Korea.

Det er langt under de 2,1 børn, der skal fødes, før en population kan opretholde sig selv.

Med den nuværende rate vil befolkningsantallet på 51 millioner mennesker være halveret inden 2100, anslår eksperter.

Det er også langt under de 1,24 børn, som sydkoreanske kvinder i gennemsnit fødte i 2015, hvor bekymringer om husly og omkostninger i forbindelse med uddannelse var lavere.

