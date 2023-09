Sydkorea overfører beslaglagte iranske penge til tredje part

Seks milliarder dollar af Irans penge er blevet frigivet af Sydkorea, som ellers havde indefrosset pengene, efter at USA og Iran har indgået en aftale, der mandag sendte fem tilbageholdte amerikanere med fly hjem fra Iran.

Det er Sydkoreas udenrigsministerium, som ifølge nyhedsbureauet Reuters natten til tirsdag oplyser, at pengene "med succes" er blevet frigivet og overført til et tredjepartsland.

- De iranske midler, som var blevet indefrosset i Sydkorea på grund af økonomiske sanktioner mod Iran, er for nylig og med succes blevet overført til et tredje land under tæt koordinering mellem de involverede lande, skriver ministeriet.

- Vores regeringer forventer, at det bilaterale forhold udvikler sig yderligere, nu hvor de indefrosne penge er blevet overført til landet.

Ministeriet takker desuden Qatar og Schweiz for deres "konstruktive roller" i løsningen af konflikten mellem USA og Iran.

Seks milliarder dollar svarer til knap 42 milliarder danske kroner. Pengene var en del af en fangeudveksling, som gjorde, at fem amerikanere mandag kunne forlade den qatarske hovedstad, Doha, hvor aftalen mellem USA og Iran blev indgået.

Samtidig kunne to iranere, som var blevet tilbageholdt i USA, forlade landet og vende hjem til Iran. Yderligere tre iranere i USA er desuden blevet benådet, men forventes ikke at vende hjem til Iran.

Sydkorea oplyser ikke umiddelbart, hvilket land pengene er blevet overført til.

Ifølge Reuters er det Qatar, som har medieret forhandlingerne mellem USA og Iran, eftersom de to ikke har diplomatisk forbindelse, og som har modtaget pengene fra Sydkorea. Schweiz, som typisk repræsenterer USA i forhandlinger med Iran, har ifølge nyhedsbureauet også assisteret i forhandlingerne.

/ritzau/