Sydkorea slår alarm efter nyt stort hop i antal virusramte

Antallet af personer, der er smittet med coronavirus, er steget drastisk for anden dag i træk i Sydkorea.

Sydkorea har for første gang siden 2009 hævet landets alarmberedskab over for sygdomsudbrud til det højest mulige niveau.

Det oplyser landets præsident, Moon Jae-in, søndag.

Årsagen er, at antallet af personer, der er smittet med coronavirus, fortsætter med at stige drastisk. For anden dag i træk steg antallet af smittede betragteligt fra 433 lørdag til 602 smittede søndag.

Over halvdelen af de smittede kan spores tilbage til en kirke i den sydøstlige sydkoreanske by Daegu. En 61-årig kvinde kendt som "Patient 31" testede i sidste uge positiv for coronavirus efter at have været i kirken flere gange.

Ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap betyder det højeste alarmberedskab blandt andet, at regeringen kan forhindre offentlige begivenheder og beordre skoler midlertidigt lukket.

For 11 år siden var Sydkorea også i højeste alarmberedskab i forbindelse med et udbrud af H1N1, der også blev omtalt som svineinfluenza.

/ritzau/Reuters