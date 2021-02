Sydkorea vil bruge AstraZeneca-vaccine på alle aldersgrupper

Ulig en lang række lande har Sydkorea planer om også at bruge AstraZeneca-vaccinen på personer over 65 år.

Sydkorea er klar til at godkende AstraZeneca-vaccinen til brug på alle aldersgrupper - herunder personer over 65 år.

Det meddeler den sydkoreanske vicesundhedsminister, Kim Gang-lip, onsdag på en pressekonference.

Dermed går sydkoreanerne en anden vej end eksempelvis Danmark, Norge, Sverige og en række øvrige europæiske lande.

Her har man valgt at anbefale, at AstraZeneca-vaccinen ikke bruges på borgere over 65 år. Årsagen er, at effekten ikke menes at være tilstrækkeligt dokumenteret for den aldersgruppe.

Vicesundhedsminister Kim Gang-lip understreger, at Sydkorea vil være særligt varsom, når vaccinen benyttes på den ældre aldersgruppe.

- Vi har indført særlige retningslinjer, der opfordrer til at bruge vaccinen med omhu, når det gælder personer over 65 år, siger han.

Sydkorea vil godkende AstraZeneca-vaccinen, på betingelse af at landet modtager de fulde resultater af de indledende forsøg med vaccinen.

AstraZeneca vil blive den første vaccine, der godkendes til brug i Sydkorea.

/ritzau/Reuters