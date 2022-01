Sydkoreaner flygtede nytårsdag til nord gennem grænsezone

Usædvanlig flugt fra syd til nord gik gennem et fire kilometer bredt bælte mellem de to lande.

En uidentificeret sydkoreaner foretog nytårsdag en usædvanlig krydsning af grænsen til Nordkorea fra Sydkorea gennem den demilitariserede zone (DMZ) mellem de to lande. Det oplyser det sydkoreanske militær søndag.

Zonen er et fire kilometer bredt bælte mellem Nord og Sydkorea - to kilometer på hver side af den formelle grænse.

Det lykkedes for personen at undgå at blive sporet i flere timer, selv om der var blevet iværksat en eftersøgningsoperation.

Militære chefer i Seoul siger, at de ikke er klar over om personen stadig er i live. Sydkorea har sendt en anmodning til Nordkorea om, at den pågældende bliver beskyttet

Nordkorea har under pandemien udstedt en stående ordre om, at grænsevagter skal åbne ild, så snart de ser uidentificerede personer i zonen.

De sydkoreanske myndigheder har flere gange lovet, at den demilitariserede zone skulle forbedres, efter at der tidligere har været lignende sager.

I september 2020 skød og brændte nordkoreanske soldater en sydkoreansk embedsmand fra landets fiskerimyndigheder. Episoden førte til en optrappet krise mellem de to lande. Nordkorea forklarede sig med restriktioner mod pandemien og undskyldte.

Den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, havde tidligere indført nødretstilstand og isoleret en by, efter at en nordkoreansk afhopper var krydset ind i Nordkorea fra Sydkorea. Afhopperen havde ifølge Kim covid-symptomer.

Zonen mellem Nord -og Sydkorea er fyldt med minefelter, pigtråd og elektriske hegn, og den overvåges af kameraer og bevæbnede vagter 24 timer i døgnet.

Under Kim Jong-un, som kom til magten for 10 år siden, er mindst ti nordkoreanere hoppet af. Heriblandt en af den nordkoreanske leders topdiplomater.

Nordkoreas pandemi-relaterede restriktioner og nedlukninger har reduceret antallet af afhopninger fra nord til syd.

Nord- og Sydkorea indgik i 1953 en våbenhvileaftale efter den treårige krig på halvøen, og FN oprettede samme år den demilitariserede zone. De to lande er formelt stadig i krig.

/ritzau/Reuters