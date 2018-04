Sydkoreanere er fascinerede af Kim Jong-Un

"Kim var ikke længere en verdensfjern eneboer", hedder det i en overskrift i Korea Times.

Sydkoreanere studerede lørdag hver eneste detalje ved et historisk topmøde fredag i den demilitariserede zone. Her var de vidner til en helt uventet charmeoffensiv fra den nordkoreanske leder Kim Jong-Uns side.

Kim's offentlige optræden blev sendt live ud til millioner af tv-seere i Sydkorea. Det var for mange den første mulighed for at få et mere indgående indtryk af den autoritære nordkoreanske lederskikkelse, hvis tilværelse er omgivet af mystik.

Det var en anderledes Kim Jong-un end sædvanligt.

Den nordkoreanske leder er tidligere blevet set ved missilaffyringer og militærparader. Men fredag fremstod han smilende, humoristisk og mild, da han klappede børn på hovedet og plantede et træ ved en ceremoni sammen med Sydkoreas præsident, Moon Jae-in.

- Jeg hørte Kim Jong-Un komme med en spøgefuld bemærkning. Og jeg indså, at han også er et menneske, siger den 24-årige sydkoreaner Choi Hyun-ah som er i eventbranchen.

Avisen pointerer, at den nordkoreanske leder viste, at han behersker "showmanship".

Evalueringerne af topmødet er forskellige i Nord- og Sydkorea. Det statslige nyhedsbureau i Nordkorea, KCNA, skriver meget ærbødigt, at Kims "udødelige dåd vil gå over i historien som den koreanske nations genforening".

Enigheden mellem nord og syd bliver overvejende vurderet meget positivt. Men der er i den sydkoreanske presse også flere formaninger:

- For at sikre at Nordkorea ikke svigter denne aftale igen, som landet har gjort de seneste 25 år, så er det nødvendigt at opretholde alle sanktioner og alt pres på landet, skriver den konservative avis Chosun i en leder.

/ritzau/AFP