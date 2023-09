Sydkoreansk medie: Kim Jong-un på vej i tog til muligt Putin-møde

Den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, lader til at have sat kursen mod Rusland før et muligt møde med Ruslands præsident, Vladimir Putin.

Det melder den sydkoreanske tv-station YTN mandag med henvisning til en unavngiven regeringskilde.

Kim Jong-un skulle være på vej i tog. Ifølge YTN vil et møde muligvis finde sted tirsdag. YTN berettede tidligere, at onsdag var en mulig dag for mødet.

Det russiske nyhedsbureau Interfax rapporterede tidligere mandag, at Kim Jong-un ville besøge de østligste dele af Rusland i løbet af "de kommende dage".

Den 4. september skrev New York Times, at et møde mellem Kim og Putin var på vej, og at det formentlig vil handle om våben. Avisens oplysninger kom fra unavngivne embedsmænd fra USA og nogle af dets allierede lande.

Ifølge kilderne ventes de to ledere også at drøfte andre former for militært samarbejde.

Bliver meldingen bekræftet, bliver det den nordkoreanske leders første tur ud af landet i over fire år. Det vil således også være hans første udlandstur siden coronapandemiens begyndelse.

Seneste tur uden for de nordkoreanske grænser var i 2019, da han besøgte Putin i Vladivostok i kølvandet på kollapsede forhandlinger med den daværende amerikanske præsident, Donald Trump.

Det var Putins og Kim Jong-uns første møde.

Sydkoreas udenrigsministerium har ifølge eget udsagn ikke yderligere oplysninger at bidrage med om mandagens melding.

Heller ikke fra de russiske regeringskontorer i Kreml har der været udmeldinger om det mulige møde.

Flere spekulerer dog i, at det igen kan finde sted i Vladivostok omkring 130 kilometer fra Ruslands grænse til Nordkorea. Her ventes Putin denne uge at tale ved en konference om økonomi.

Ifølge Reuters er der større politiopbud end normalt i Vladivostok. Men der er ikke sat nordkoreanske flag op, hvilket ellers var tilfældet, da Kim Jong-un senest befandt sig i byen.

Nordkorea har tidligere offentligt støttet Ruslands invasion af Ukraine. Det er også et af de lande, der har anerkendt de russiskannekterede områder i Ukraine.

Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu, var i juli i Nordkorea. Her besøgte han blandt andet en våbenudstilling.

