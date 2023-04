Sydkoreansk præsident åbner for militær støtte til Ukraine

Sydkorea åbner døren for mulig militær støtte til Ukraine, hvis landet kommer under omfattende civilt angreb, lyder det fra den sydkoreanske præsident, Yoon Suk-yeol.

Meldingen kommer i et interview med nyhedsbureauet Reuters.

Dermed er der mulighed for, at Sydkorea udvider sin støtte til Ukraine, som på nuværende tidspunkt gælder økonomisk og humanitær bistand.

Der er tale om et skifte i holdningen hos den sydkoreanske regering, der hidtil ikke har villet tage del i oprustningen af den ukrainske hær.

Interviewet med Reuters kommer forud for præsidentens besøg i USA i næste uge.

Yoon siger, at hans regering har undersøgt, hvordan man fra sydkoreansk side kan hjælpe med at forsvare og genopbygge Ukraine på samme måde, som Sydkorea fik støtte fra det internationale samfund efter Koreakrigen i 1950'erne.

- Hvis der er en situation, som det internationale samfund ikke kan tolerere, som et omfattende angreb på civile, massakre eller alvorlige brud på krigens lov, kan det blive svært for os at insistere på kun humanitær og finansiel støtte, siger præsidenten.

Sydkorea har tidligere sagt, at landets love forhindrer, at det kan udlevere våben til andre lande i konflikt. Derfor har Sydkorea ifølge landet selv ikke tidligere kunnet hjælpe Ukraine.

Derudover har landet også forsøgt at undgå at støde Rusland af hensyn til sydkoreanske virksomheder i Rusland, ligesom den russiske præsident Vladimir Putins forbindelser og indflydelse i Nordkorea også har spillet ind.

I forbindelse med en lækage af tophemmelige amerikanske dokumenter fra efterretningstjenesten er det kommet frem, at USA angiveligt skulle have forsøgt at presse Sydkorea til at levere våben til Ukraine.

Oplysningernes ægthed er ikke bekræftet.

