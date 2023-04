Sydkoreansk sikkerhedsrådgiver sår tvivl om lækages troværdighed

Meget af den information, som er kommet frem i forbindelse med lækagen af amerikanske efterretninger, er blevet modificeret.

Det siger Sydkoreas vicerådgiver for national sikkerhed, Kim Tae-hyo, tirsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- De to lande har den samme vurdering af, at meget af informationen er blevet modificeret, siger han forud for den sydkoreanske præsident Yoon Suk Yeols besøg til USA 26. april.

I dokumenterne kan man læse tophemmelige efterretninger om alt fra Ukraines luftforsvar, Ruslands krigsførelse, den israelske efterretningstjeneste Mossad, og et russisk-britisk flysammenstød sidste år.

Validiteten af informationerne er ikke blevet bekræftet.

Man kan også ifølge Reuters læse, at USA angiveligt skulle have forsøgt at presse Sydkorea til at levere våben til Ukraine.

Sydkorea har sagt, at dets love forhindrer landet i at levere våben til andre lande i konflikt.

Derfor kan Sydkorea ifølge landet selv ikke forsyne Ukraine med våben.

Lækket af dokumenterne anses som værende én af de mest alvorlige sikkerhedskrænkelser, siden flere end 700.000 dokumenter, videoer og beskeder i 2013 blev offentliggjort på hjemmesiden WikiLeaks.

Ifølge Kim Tae-hyo kommer lækagen ikke til at have nogen betydning for Sydkoreas samarbejde med USA, der er en vigtig partner i det asiatiske lands forsvar mod naboen Nordkorea.

- USA har verdens bedste efterretningskapabiliteter, og siden (Yoons, Sydkoreas præsident red.) indtrædelse har vi delt efterretninger i stort set alle sektorer, siger han.

Den australske forsvarschef, Angus Campbell, kalder tirsdag ifølge Reuters lækagen for en "alvorlig hændelse".

- At opretholde informationssikkerhed er afgørende for udviklingen af national kapabilitet og for tilliden og tiltroen på tværs af partnere og allierede, siger han efter en tale ved tænketanken Lowy Institute.

/ritzau/