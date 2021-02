Sydkoreanske kæledyr kan fremover blive testet for corona

Kæledyr med coronasymptomer i Sydkoreas hovedstad, Seoul, kan fremover blive tilbudt en test for covid-19.

Hunde og katte, der hoster, har feber eller vejrtrækningsbesvær, kan fremover blive tilbudt en gratis test for covid-19.

I hvert fald hvis de bor i Sydkoreas hovedstad, Seoul.

Det har byens lokale regering besluttet mandag.

Tilbuddet er begrænset til kæledyr, som viser symptomer, og som har været i kontakt med mennesker, der er blevet testet positiv for covid-19.

Beslutningen kommer, i kølvandet på at landets centrale regering i sidste uge kom med retningslinjer for, hvordan man skulle teste kæledyr.

Testene til kæledyrene kommer, et par uger efter at en kat for første gang i Sydkorea blev testet positiv for covid-19. Det var i den sydøstlige by Jinju.

Både mor og datter, som ejer den smittede kat, blev testet positive. Det skriver det amerikanske nyhedsbureau AP.

Hvis kæledyret skal testes, kommer det til at foregå i nærheden af kæledyrets hjem med et hold af sundhedsmedarbejdere og en dyrlæge. Det oplyser Park Yoo-mi fra myndigheden, som står for sygdomskontrol i byen.

De lokale myndigheder oplyser at de kun tester kæledyr og ikke alle dyr. Årsagen er, at kæledyr har den tætteste kontakt med mennesker.

Andre lokale regeringer i landet har tænkt sig at følge trop. Det skriver AP.

Bliver kæledyret testet positiv skal det i isolation i 14 dage. Det bliver som udgangspunkt derhjemme, men hvis ejerne også er syge, bliver de huset i en facilitet i byen.

Patienter med covid-19 i Sydkorea bliver også generelt flyttet til karantæne steder uden for hjemmet, hvis det ikke er nødvendigt at indlægge dem.

Rundtom i verden er flere dyr, blandt andet hunde og katte, blevet testet positive for covid-19. De smittede dyr tæller også mindst to gorillaer i San Diego Zoo i januar.

/ritzau/AFP